MasOrange, la coentreprise née du mariage des filiales espagnoles d’Orange et de Masmovil, va consacrer plus de 700 millions d’euros à l’amélioration des infrastructures fibre et mobile en Andalousie dans les trois années à venir.

Dans un communiqué, Orange et Masmovil affirment avoir déjà investi plus de 5,5 milliards d’euros par le passé au profit des communautés andalouses, principalement pour développer l’infrastructure régionale.

Dans le cadre de leurs engagements communs en Andalousie, les deux opérateurs désormais combinés projettent un investissement additionnel de 700 millions d’euros dans les trois années au bénéfice d’initiatives liées à la transformation numérique, en particulier l’introduction de nouveaux services et l’expansion des infrastructures en plus d’encouragements à la création d’emplois.

MasOrange affirme avoir créé directement et indirectement 8 200 emplois depuis la fondation de l’entreprise, tout en couvrant 80 % de la population andalouse par la 5G et la fibre.

Plus de 5,2 millions de foyers dans la région sont connectés au réseau fibré, ajoute MasOrange – un chiffre présenté comme un progrès pour la réduction de la fracture numérique et pour le soutien aux entreprises locales. La coentreprise subvient en outre aux besoins d’organisations privées et gouvernementales en Andalousie, sans compter l’appui aux initiatives prises dans le domaine de l’éducation pour améliorer les compétences numériques.

MasOrange totalise plus de 30 millions d’abonnés au mobile, 7,3 million d’abonnés au haut débit et 2,3 millions de clients pour son offre télévisuelle.