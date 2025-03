Accenture a donné une idée de ses stratégies en matière de transformation numérique en publiant les détails d’une refonte complète des applications d’Air France-KLM destinée à stimuler diverses fonctions opérationnelles.

Le spécialiste du consulting a expliqué que les entreprises ont défini un modèle d’opérations commun qui a permis à Accenture de copiloter le passage des applications d’Air France-KLM vers le cloud.

Accenture a précisé que son « approche industrialisée » de la transformation numérique accélère le développement et optimise l’efficacité des projets. Dans le cas d’Air France-KLM, l’approche a permis le déploiement rapide de 350 applications dans la nouvelle configuration cloud, « réalisant les objectifs fixé dans une feuille de route ambitieuse et permettant une mise sur le marché plus rapide » des services.

Un des autres éléments de l’ « approche industrialisée » d’Accenture est une « cloud factory », qui, selon le cabinet, « fait appel à des process prédéfinis et des modèles réutilisables, de façon à permettre la migration simultanée » des services existants d’Air France-KLM.

La compagnie aérienne a déjà amélioré sa résilience grâce à l’accès à l’infrastructure cloud qui lui permet « d’accéder à l’information en temps réel » et de prendre des décisions « basées sur les données », précise Accenture.

Accenture et Air France-KLM ont conclu un accord pluriannuel visant à muscler tous les volets opérationnels de la compagnie aérienne, y compris les services liés aux passagers et au fret, ainsi que la maintenance des avions.

Selon le cabinet de consultants, le projet prévoit qu’Air France-KLM se détache de ses trois centres de données propriétaires et fasse appel à l’IA pour renforcer sa résilience.

Pour Sabine Bechelani, directrice du département Voyages et responsable client chez Accenture, le travail réalisé met en évidence la capacité du cabinet à mettre en place « le noyau numérique nécessaire pour se battre avec succès » dans un secteur du transport aérien très concurrentiel.