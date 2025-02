L’AI-RAN Alliance est passé en douze mois d’un groupe de 11 entreprises à un écosystème réunissant 75 membres dans 17 pays, tandis que le nombre des opérateurs participants est passé de deux à sept.

Dans une note de briefing, Alex Jinsung Choi, président de la l’AI-RAN Alliance et chercheur au Research Institute of Advanced Technology de SoftBank Corp, observe que l’effort collectif des membres mène l’innovation à « un rythme sans précédent, ce qui permet à l’AI-RAN de suralimenter les moteurs de la 5G et de l’open RAN ».

Il ajoute que l’alliance jette également les bases des réseaux 6G AI-native.

La communauté des opérateurs membres de l’alliance comprend T-Mobile, SoftBank Corp, Globe Telecom, KT et SK Telecom. S’y ajoutent 43 spécialistes des technologies, 15 institutions académiques, 6 associations industrielles et 4 laboratoires.

Tech Mahindra, fournisseur de services de consulting et d’ingénierie numérique pour les entreprises basé en Inde, est la dernière entreprise à avoir rejoint l’alliance.

L’alliance comptait environ une cinquantaine de membres en novembre 2024.

Le président de l’alliance a profité du brief pour annoncer les activités phares présentées au MWC25 de Barcelone, dont dix démonstrations basées sur des cas réels illustrant l’impact de l’IA sur les réseaux sans fil – amélioration de l’efficacité, ouverture de nouvelles lignes d’activité ou développement de services novateurs.

Alex Jinsung Choi se joindra à des représentants des membres fondateurs Nvidia et Samsung pour un débat intitulé « AI-Driven RAN Automation: Transforming Networks for a Smarter, More Efficient Future » qui se tiendra le 5 mars de 14h30 à 15h15 sur le podium Marconi (Hall 6 de la Fira Gran Via).

L’AI-RAN Alliance a été fondée lors de l’édition 2024 du MWC de Barcelone par de grands acteurs du secteur de l’informatique et des télécoms dont Ericsson, Nokia, Samsung Electronics, Microsoft, SoftBank Corp et T-Mobile US. Elle a pour but de piloter des recherches qui se fondent sur l’IA pour améliorer l’efficacité des infrastructures de RAN, en premier lieu la réduction de la consommation d’énergie.

L’alliance compte trois groupes de travail : AI-for-RAN, AI-and-RAN and AI-on-RAN.