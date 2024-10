Ericsson va mettre à jour les réseaux de MasOrange à l’aide de technologies open RAN. Le partenariat conclu entre l’équipementier suédois et l’opérateur espagnol doit contribuer à positionner le second comme un leader européen des réseaux programmables ouverts.

Dans un communiqué, Ericsson explique qu’il va soutenir l’intégration des réseaux existants d’Orange Espagne et de Masmovil dans la foulée de leur fusion et déployer « des solutions durables de haute performance » conçues pour une architecture plus ouverte.

Ericsson va déployer ses produits radio et ses solutions pour cœur de réseau, en particulier des antennes actives 5G Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output) et des offres logicielles RAN, compatibles avec open RAN.

Ericsson va également ajouter des nœuds et des sites pour améliorer les performances, la couverture et les capacités des réseaux, de façon à aider l’opérateur à faire face à la demande croissante de services 5G venant des zones urbaines et rurales, ainsi que des grandes infrastructures d’accueil du public comme les stades.

L’équipementier explique que l’approche va permettre « une plus grande flexibilité et de meilleures capacités d’évolution et d’innovation dans la gestion des réseaux et la délivrance des services ».

La projet a démarré en octobre en parallèle avec le déploiement de l’offre 5 SA d’Ericsson dans les zones rurales espagnoles.

Une fois le chantier achevé, MasOrange profitera d’un réseau 5G SA figurant parmi les plus étendus, les plus musclés et les plus modernes d’Europe, affirme Ericsson.

Moment décisif

Pour Meinrad Spenger, pdg de MasOrange, cette collaboration représente « un moment décisif non seulement pour nous mais aussi pour les télécoms européennes ».

Jenny Lindqvist, SVP et directeur du marché Europe et Amérique latine chez Ericsson, affirme quant à lui que l’accord va contribuer à bâtir un futur où les réseaux différentiés de haute performance permettront de « numériser les entreprises et la société ».

L’accord passé avec MasOrange va bénéficier des enseignements tirés de travaux déjà réalisés dans le cadre d’un contrat de plusieurs milliards de dollars signé en 2023 par Ericsson en vue du déploiement d’open RAN pour le compte de l’opérateur américain AT&T.