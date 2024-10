Proximus fait équipe avec Senhive, start-up spécialiste de la sécurisation de l’espace aérien, et SkeyDrone, fournisseur de services et solutions liés aux drones, pour détecter des usages non-autorisés de drones au-dessus d’installations critiques.

Les trois partenaires vont combiner leurs forces pour installer les capteurs de détection de drones de Senhive sur une série d’antennes choisies de Proximus, tandis que SkeyDrone va fournir des logiciels destinés à surveiller le trafic aérien en temps réel, à détecter les intrusions et à localiser l’intrus et son pilote.

Le trio précise que les logiciels de SkeyDrone sont « compatibles avec les systèmes UTM (Unmanned Aircraft Systems Traffic Management) existants afin de différencier les vols de drones autorisés de ceux qui ne le sont pas ».

La branche IT de Proximus va également contribuer à commercialiser les nouvelles solutions.

Ce partenariat doit répondre à la menace croissante que font peser les survols non autorisés de drones pour différents types d’organisations, notamment les entreprises industrielles, les ports et aéroports, les prisons, les centres de données et les stades, explique Proximus.

« Au même titre que les cybermenaces, les drones constituent aujourd’hui une préoccupation de plus en plus grande en matière de sécurité pour les organisations, ajoute Renaud Tilmans, enterprise telco services & ops lead chez Proximus, pour qui le partenariat répond à l’ambition « de contribuer à une société digitale durable et sûre ».