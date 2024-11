Mobile World Capital Barcelona annonce la création de la Talent Arena. Cet événement axé sur les développeurs qui se tiendra parallèlement au MWC Barcelone accueillera pour sa première édition deux orateurs bien connus : le cofondateur d’Apple Steve Wozniak et le grand-maître et ex-champion du monde d’échecs Garry Kasparov.

La première édition de ce nouvel événement se tiendra pendant les trois premiers jours du MWC de Barcelone, à savoir du 3 au 5 mars 2025.

Annoncée le 13 novembre lors d’une conférence de presse, l’initiative a été organisée dans le but de consolider le positionnement de Barcelone comme un nœud de classe mondiale pour l’épanouissement des talents numériques, attirant les professionnels, les entreprises du secteur tech et les institutions du monde de l’éducation du monde entier.

Talent Arena 2025 se concentrera sur des secteurs clés pour le développement des talents numériques comme l’IA, l’ingénierie logicielle, la cybersécurité et le cloud computing. L’événement ne négligera pas pour autant des technologies futures comme l’informatique quantique et le NewSpace et sera de plus l’occasion d’ouvrir les dossiers du développement durable et du management des talents.

Talent Arena s’adresse en premier aux développeurs, aux entreprises de pointe du secteur tech et aux institutions éducatives. Plus de 4 000 participants sont attendus.

Un vaste choix d’activités

Talent Arena 2025 proposera des conférences et des tables rondes animées par plus de 200 orateurs – experts des TIC et leaders de sociétés du secteur tech de tous pays.

L’événement accueillera également un hackaton pour l’Open Gateway de la GSMA destiné à promouvoir l’innovation dans les réseaux programmables, tandis que la DevCon de l’Open Gateway animera à l’attention des développeurs des sessions consacrées au potentiel des API réseau.

Au programme des autres activités figurent encore des ateliers, des expositions consacrées aux technologies et des démonstrations proposées par des entreprises – sans compter la possibilité pour les participants de discuter d’opportunités avec des leaders de l’industrie.

L’entrée à la Talent Arena 2025 est gratuite.

En plus de Steve Wozniak et Garry Kasparov, la liste des orateurs invités comprend entre autres Xavier Amatriain (VP produits chez Google), Sarah Novotny (experte en open source), Cristian Canton (directeur IA chez Meta Platforms) et Lauren Lyon (ex-directrice du développement de l’ingénierie chez SpaceX, Blue Origin et Starlink).

Essai transformé

La Talent Arena a été testée dans le cadre d’un pilote organisé au MWC 2024 de Barcelone. La première vraie édition se tiendra dans le hall 8 de la Fira de Barcelona Montjuic, site qui a hébergé le congrès 4YFN destiné aux start-ups avant qu’il n’intègre le chapiteau du MWC.

Après l’ouverture du nouveau pavillon du hall 0 prévu en 2027 par la Fira de Barcelona, la Talent Arena devrait également rejoindre le site de Gran Via.

Pour Francesc Fajula, pdg de Mobile World Capital Barcelona, la Talent Arena vise à consolider le positionnement de Barcelone en tant que plateforme vouée à générer et attirer les talents numériques.

« Barcelone va devenir le centre mondial du développement technologique », se réjouit Maria Gonzalez, secrétaire d’État chargée des télécommunications et de l’infrastructure numérique au gouvernement espagnol.

« Derrière les innovations et les entreprises, il y a des cerveaux ; tout cela forme un cercle et le talent en est le centre, souligne quant à lui John Hoffman, pdg de GSMA Limited. C’est pourquoi la Talent Arena va créer, faire converger et connecter les talents. »

L’événement est organisé par Mobile World Capital Barcelona en collaboration avec la GSMA, le Conseil municipal de Barcelone, la Generalitat de Catalunya et le Ministère espagnol de la transformation numérique et de la fonction publique.