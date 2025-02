Thales et Sopra Steria vont collaborer ensemble à la création d’une plateforme et de services attenants destinés à faciliter la numérisation de la gestion du trafic aérien (air traffic management, ou ATM) en Europe.

Le partenariat pluriannuel encadre des travaux corrélés au développement de l’OpenSky Platform de Thales, présentée comme une solution ouverte et sécurisée destinée aux fournisseurs de services de navigation aérienne.

Sopra Steria est une société française spécialisée dans le consulting et les services numériques, dont les activités aérospatiales sont concentrées au sein de sa filiale Aeroline.

Thales note que le partenariat va appuyer la dernière version en date de l’European ATM Master Plan, une initiative partiellement financée par l’UE qui recourt aux systèmes d’ATM numériques modernes pour optimiser l’efficacité de la gestion du trafic aérien en Europe tout en le rendant plus respectueux de l’environnement.

Thales ajoute que l’emploi d’architectures ouvertes dans l’industrie de l’ATM améliorerera l’interopérabilité et permettra l’intégration en douceur des nouvelles technologies tout en limitant les coûts.

Pour Christian Rivierre, vice-président Airspace Mobility Solutions chez Thales, réussir la transformation numérique de l’ATM en Europe nécessitera « un effort concentré sur la résilience et la cybersécurité de nos plateformes ». Il ajoute que le partenariat avec Sopra Steria va permettre à son groupe « de développer son expertise en termes de cybersécurité et ses capacités de transformation numérique end-to-end dans le secteur de l’ATM ».