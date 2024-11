La GSMA et UK Finance, association des banques britanniques, louent les capacités de la plateforme Scam Signal à déjouer les escroqueries dites au « paiement push autorisé » (authorized push paiement, ou APP). Ce service appuyé sur une API a été développé et lancé en partenariat avec des opérateurs mobiles et des banques locales.

L’escroquerie APP consiste à convaincre un interlocuteur de transférer volontairement des fonds de son compte vers celui d’un fraudeur. Les banques britanniques estiment que le montant total de ces arnaques s’est élevé à 214 millions au premier semestre. Or, 35 % des pertes financières associées viennent de tentatives initiées depuis des systèmes de télécoms.

Le pilote de la plateforme présenté par Vodafone UK en avril aurait permis en trois mois d’améliorer de 30 % la détection des tentatives de fraudes APP par « une grande banque » non précisée.

Dans un communiqué commun publié le 5 novembre, UK Finance et la GSMA notent que Scam Signal résulte d’une « collaboration entre les opérateurs mobiles EE, Virgin Media O2, 3, Vodafone et plusieurs membres d’UK Finance dont NatWest ».

Scam Signal fait appel à une API pour donner les moyens d’identifier et de prévenir les transferts bancaires frauduleux grâce à des analyses de « données réseau en temps réel » destinées à identifier des « corrélations entre les appels téléphoniques et les transferts bancaires frauduleux ». La plateforme a été développée suite à une série d’ateliers auxquels collaboraient des opérateurs et des représentants des services financiers.

Scam Signal est la plus récente des solutions accessibles par des API promues par la GSMA. L’association appuie de longue date l’adoption d’API dans les télécoms mobiles à travers Open Gateway, une initiative présentée en 2023 au MWC de Barcelone et soutenue par un grand nombre d’opérateurs du monde entier.