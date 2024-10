Nokia a choisi le Maroc pour son premier Innovation Centre de la région Afrique et Moyen-Orient. L’équipementier souhaite y encourager le développement des technologies, aider à faire éclore les talents et donner un coup de pouce à l’offre numérique du pays.

Nokia précise que le hub installé à Salé présente un éventail complet des éléments d’infrastructure réseau (réseaux fixes, IP, optique, fibre…), le tout hébergé dans un data centre de pointe.

Les installations peuvent être utilisées pour appuyer toute une gamme de cas d’utilisation, depuis le backhaul 5G mobile à l’interconnexion et à la sécurisation d’un data centre – bref l’ensemble des moyens nécessaires pour tester, vérifier et déployer des technologies de réseaux avancées.

Le site offrira en outre des solutions de formation pratique pour les écoles d’ingénieurs et les universités, façon pour Nokia de contribuer à la floraison de l’écosystème des TIC marocain.

L’Innovation Centre de Salé « contribuera à la vision Digital Morocco 2030 en jouant un rôle essentiel dans le développement des compétences numériques et en soutenant la préparation à la 5G à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) », note le communiqué.

« L’ouverture du Centre d’innovation de Nokia au Maroc témoigne de la capacité de notre pays à attirer des entreprises technologiques de premier plan et à encourager l’innovation sur le continent africain, en s’appuyant principalement sur des compétences et expériences des ingénieurs marocains en la matière », a commenté Ghita Mezzour, Ministre Déléguée auprès du Chef du Gouvernement Chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, notant que « ce centre renforcera notre position en tant que hub régional pour les services numériques à travers la région EMEA ».