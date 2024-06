Un groupe réunissant cinq grands opérateurs européens publie la quatrième mouture d’un document technique établissant les priorités pour open RAN, notamment une mise à jour des besoins liés au Service Management and Orchestration (SMO) associés aux cadres de l’Intelligence Artificielle (IA) et de l’Apprentissage Automatique (AA, Machine Learning ou ML en Anglais).

Un an après la publication de la 3e itération du document, Orange, Telefonica, Vodafone Group, Telecom Italia et Deutsche Telekom s’associent pour publier une nouvelle version, résultat des travaux conjoints entrepris par le quintette depuis le protocole d’accord signé en 2021.

La nouvelle version met à jour les lignes directrices précédentes, additionnées d’éléments portant sur l’IA et l’AA. Elle ajoute parallèlement de nouvelles demandes liées au SMO, notamment sur « l’interaction avec les RAN traditionnels et le slicing management ».

Le groupe souligne en outre d’importantes mises à jour touchant à la sécurité, en particulier « une vision des opérateurs sur l’approche zéro confiance et des exigences pour la certification ». Sont également évoqués « une infrastructure cloud concentrée sur l’O2 et l’Acceleration Abstraction Layer ». Le document ajoute encore à la liste des besoins l’amélioration des logiciels RAN, de l’O-RU et de l’O-CU/DU.

Le document étend enfin la liste des sections consacrées au matériel.

Le quintette note que les priorités techniques sont conçues « comme une ligne directrice qui permette à l’industrie des fournisseurs de RAN de savoir où concentrer leurs efforts pour accélérer les déploiements en Europe en se focalisant sur la disponibilité des produits commerciaux à court terme et au développement de solutions à moyen terme ».