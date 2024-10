La Commission européenne (EC) va encourager l’innovation dans les « technologies profondes » en proposant aux « jeunes entreprises à fort potentiel » des financements à hauteur de 1,4 milliard d’euros.

L’annonce de la nouvelle enveloppe intervient une semaine après la présentation par la CE d’un plan destiné à faciliter le rapprochement des start-ups européennes et des investisseurs.

Dans un communiqué, la CE explique qu’elle compte distribuer les fonds l’an prochain par le truchement du Conseil européen de l’innovation (CEI), entité vouée à la promotion du potentiel économique des start-ups.

Les nouvelles offres de financement entrent dans le cadre du programme de travail 2025 du CEI, adopté par la CE le 29 octobre. L’enveloppe de 1,4 milliard va être partagée à travers quatre régimes, chacun « complété par l’accès à un large éventail de services d’accélération des activités et d’actions de soutien offrant une expertise de premier plan et établissant des liens avec les entreprises, les investisseurs et les acteurs de l’écosystème ».

Selon la CE, le programme de travail 2025 représente une augmentation de près de 200 millions d’euros par rapport à 2024.

La CE explique que 120 millions d’euros sont destinés à financer « les technologies émergentes, y compris les robots autonomes, les cultures résilientes au changement climatique, la conversion des déchets en intrants et le diagnostic médical », tandis que 250 millions vont aller aux « entreprises en phase de démarrage dans des technologies cibles spécifiques, notamment l’intelligence artificielle générative, les nouveaux espaces, les technologies agricoles et les futures solutions de mobilité ».

« Le Conseil européen de l’innovation a changé la donne en ce qui concerne le soutien de l’UE à l’innovation radicale, commente Iliana Ivanova, commissaire à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse. En 2025, elle stimulera les technologies profondes de l’UE grâce à des ressources encore plus importantes, s’élevant à 1,4 milliard d’euros au titre d’Horizon Europe, notre programme de recherche et d’innovation. »