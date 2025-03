Sateliot espère désormais lever 70 millions d’euros dans le cadre d’un tour de table en série B après un sérieux coup de pouce de l’Espagne, qui voit dans le fournisseur de services satellitaires en orbite basse (LEO) une solution pour combler les lacunes de connectivité.

Sateliot précise que le versement de 13,8 millions d’euros consentis par Madrid porte le montant total provisoire des levées à 58,8 millions.

Réalisé par le biais de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (société espagnole pour la transformation technologique, SETT), l’investissement doit contribuer à financer une constellation d’au moins 100 satellites destinés à une multitude de services -défense, sécurité, logistique ou gestion d’infrastructures critiques.

Sateliot note que la SETT rejoint autour de la table le fonds Global Portfolio Investments, dont l’apport s’élève à 10 millions d’euros. Les deux investisseurs sont désormais considérés comme des « actionnaires fondamentaux », dont le nom s’ajoute à ceux d’Indra, Cellnex et Sepides – entre autres.

Les nouveaux satellites prévus s’ajouteront aux six déjà lancés par Sateliot à ce jour et qui devraient permettre de lancer des services commerciaux cette année.

Sateliot accumule 270 millions d’euros de contrats avec plus de 400 clients dans le monde.

Pour le cofondateur et PDG de Sateliot, Jaume Sanpera, « le soutien de la SETT et d’autres investisseurs institutionnels confirme que Sateliot est la réponse de l’Europe au besoin croissant d’une connectivité par satellite sécurisée, accessible et autonome » vouée aux « applications critiques ».

Les fonds collectés jusqu’à présent dans le cadre du tour de table de série B dépassent largement l’objectif initial de 30 millions d’euros que s’était fixé Sateliot. Dans un communiqué séparé, la SETT explique qu’elle apportera son soutien par le truchement du Ministère de la Transformation numérique et du Service public, dans le cadre d’un plan d’optimisation de la résilience basé « sur le renforcement de l’industrie aérospatiale et technologique espagnole, l’amélioration de la connectivité mondiale » et des secteurs comme les télécoms.