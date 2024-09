Ericsson a décidé d’adhérer à la Mobile Satellite Services Association (MSSA) afin d’aider à l’éclosion d’un écosystème mondial direct-to-device (D2D) destiné à connecter les téléphones mobiles aux satellites.

Lancée en février, la MSSA compte parmi ses fondateurs Viasat, Terrestar Solutions, Ligado Networks, Omnispace et Al Yah Satellite Communications. Son site web liste à l’heure actuelle 13 membres.

L’association cherche à s’appuyer sur les licences déjà obtenues pour plus de 100 MHz de spectre en bandes L et S afin de diffuser des services mobiles par satellite (mobile satellite services, ou MSS).

La MSSA explique qu’en s’appuyant sur les standards du 3GPP et en établissant le lien entre le secteur des opérateurs de satellites et l’industrie des télécoms, elle va pouvoir « mener et promouvoir de nouvelles initiatives destinées à soutenir les services basés sur les MSS ».

Alors que les réseaux mobiles couvrent moins de 40 % des terres émergées et moins de 12 % de la surface du globe, Ericsson estime ne pouvoir ignorer l’intérêt grandissant pour les réseaux 5G non-terrestres (non-terrestrial networks, ou NTN).

La MSSA souhaite pour sa part appuyer le développement de la 5G NTN pour étendre la couverture mobile par le truchement des satellites, permettant à des smartphones 5G de continuer à profiter d’une connexion même en passant d’une zone couverte par les réseaux cellulaires terrestres à une zone qui en est dépourvue.

L’association avait auparavant fait remarquer que l’utilisation de spectre sous licence par les MSS permettrait aux réseaux spatiaux d’offrir immédiatement des services IoT en bande étroite.

En plus de fournir du haut débit pour mobile, l’association ajoute que la D2D a la capacité d’étendre les connexions nécessaires aux marchés verticaux – gouvernement, agriculture, et automobile en particulier.