Vipps vient de lancer en Norvège son offre de paiement MobilePay. Le spécialiste norvégien de la monétique devient ainsi le premier à proposer une alternative à Apple Pay dans la foulée des mesures européennes qui ont forcé Apple à ouvrir son système de paiement sans contact à des développeurs tiers.

Le porte-monnaie numérique de Vipps propose un bouquet complet de transactions en Norvège, dont le transfert d’argent, le paiement sur le lieu de vente et la levée de fonds pour des projets privés. Les clients de plus de 40 banques locales vont pouvoir utiliser MobilePay. La technologie sans contact de Vipps est compatible avec tous les terminaux qui lisent les cartes BankAxept, le système de paiement utilisé en Norvège.

Les utilisateurs d’iPhone pourront sélectionner MobilePay comme système de paiement par défaut, selon le site The Verge.

Depuis son lancement en 2014, Apple Pay était la seule solution de paiement sans contact disponible sur iPhone. La Commission européenne a mis fin à ce monopole en juillet 2024 en décrétant que le service contrevenait à la réglementation sur la concurrence. La sortie de la mise à jour 18.1 d’iOS a permis ensuite aux développeurs tiers d’accéder aux API gérant le système de lecture NFC (Near-Field Communication) du mobile d’Apple.

Dans un communiqué, Rune Garborg, pdg de Vipps MobilePay, explique qu’il était important de lancer l’app « aussi vite que possible » après l’ouverture du système NFC par Apple afin de prendre les devants par rapport à une concurrence potentiellement acharnée. « Nous allons continuer en permanence de simplifier le produit tout en ajoutant des cartes internationales et plus de banques », a ajouté Rune Garborg.

Vipps escompte étendre son service à Visa et Mastercard avant la mi-2025.