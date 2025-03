Un nouveau rapport signé Counterpoint prédit que plus de 400 millions de smartphones dotés de fonction d’IA générative (genAI) seront vendus dans le monde en 2025, soit un appareil sur trois.



Ce chiffre suggère un bond considérable par rapport à 2024, quand les appareils intégrant la genAI en représentaient qu’un cinquième des ventes. Pour Counterpoint, l’adoption de l’IA intégrée aux appareils est liée aux progrès des chipsets et au développement des grands modèles de langage (Large Language Models, LLM).



D’abord réservées aux smartphones haut de gamme, les fonctions genAI devraient progressivement investir le segment de milieu de gamme, favorisant de nouveaux fabricants offrant des appareils plus accessibles.



Fortement présents sur le segment premium, Apple et Samsung devraient donner le rythme dans les années qui viennent. Les deux géants ont investi massivement dans l’intégration de l’IA, l’offre Apple Intelligence et la gamme Galaxy AI étant mis en avant comme des atouts commerciaux décisifs.



Des mises à jour régulières des OS dotés de fonctions d’IA devraient permettre de fidéliser les utilisateurs et encourager encore l’adoption de la technologie.



Cependant, Counterpoint note que si les fabricants positionnent la genAI comme un facteur de différentiation pour leurs produits, l’enthousiasme des consommateurs pour les fonctions dopées à l’IA reste encore mitigé. Les fabricants s’efforcent pour cela de trouver des cas d’utilisation offrant des bénéfices tangibles.



Tendances mondiales

Le rapport de Counterpoint montre que l’Amérique du nord, l’Europe occidentale et la Chine vont emmener les ventes de smartphone intégrant la genAI. Près de la moitié des smartphones vendus en Amérique du Nord en 2024 offraient déjà des fonctions genAI, chiffre qui devrait grimper à 82 % d’ici 2028.



Apple, Samsung et Google mènent la transition en mettant l’accent sur la création de contenus dopés à l’IA, les assistants personnels et les services d’abonnement premium.



Cependant, malgré l’adoption généralisée des fonctions basées sur l’IA en Amérique du Nord, les consommateurs rechignent à payer un supplément pour ces services.



Counterpoint prédit qu’entre la fin 2026 et 2027, les marques chinoises comme Xiaomi, OPPO, Vivo et Honor vont mener l’expansion des fonctions genAI dans les appareils de milieu de gamme. La popularité croissante de ces modèles meilleur marché va conduire à une diminution potentielle de la part de marché d’Apple à moyen terme.



Pour l’avenir, Counterpoint suggère que l’IA « agentique » va devenir une tendance majeure dans l’industrie du smartphone en 2025. Les analystes estiment que la technologie surpassera les assistants basés sur l’IA traditionnelle en offrant des interactions plus autonomes, plus axées sur l’action et prenant mieux en compte le contexte.