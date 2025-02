Colt lance un service de connexion combinant satellites en orbite basse (LEO), 4G et 5G destiné aux entreprises opérant dans des régions mal couvertes.

Basé au Royaume-Uni, l’opérateur Colt Technology Services lance une nouvelle offre baptisée Managed LEO+ dans 65 pays. Elle est destinée en priorité à connecter les sites de production et de vente dans les régions rurales ou excentrées.

Colt présente Managed LEO+ comme un complément à son offre fibrée, capable de fournir aux entreprises une option de back-up ou une capacité de déploiement rapide.

Colt Technology Services précise que le service peut être déployé dans les 24 heures suivant l’examen favorable d’un site et l’approbation par le client ou le propriétaire des lieux.

Le lancement du service intervient à la suite d’un essai réalisé avec un grand groupe pharmaceutique opérant dans 30 pays et dont certains des sites sont installés dans des zones rurales mal desservies par les opérateurs de réseaux.

Colt a annoncé en 2024 un partenariat avec Rivada Space Network. Cet opérateur spatial prévoit de lancer une constellation de 600 satellites en orbite basse en 2026.