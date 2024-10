Christel Heydemann, directrice général d’Orange, a profité de la présentation des résultats financiers pour souligner le rôle phare joué par le groupe dans la réussite des Jeux Olympiques de Paris, moment clé d’un troisième trimestre marqué par une légère augmentation de chiffre d’affaires générée avant tout par la division Afrique et Moyen-Orient.

« C’est une grande fierté pour nous tous d’avoir connecté avec succès cet événement exceptionnel suivi par plus de 3 milliards de spectateurs dans le monde », a commenté Christel Heydemann en ouverture de sa présentation.

Il semble cependant que la réussite revendiquée par l’opérateur n’a guère eu d’impact sur sa prestation trimestrielle, terminée sur un CA un peu inférieur à 10 milliards d’euros, soit une modeste hausse de 1,6 % par rapport à la même période de 2023.

Si Orange a bénéficié d’une croissance des services de détail (+2,5%, soit 185 millions d’euros), cette légère progression a été en partie effacée par la baisse des services aux opérateurs (-3,3%, 51 millions d’euros) « notamment liée à la hausse des tarifs de dégroupage et de génie civil en France au 1er trimestre », selon le communiqué.

En France, le CA a augmenté de 1,3 %, là encore grâce au détail tandis que les activités européennes ont enregistré une baisse de 2,1 % causée par une mauvaise performance des prestations de service en gros. Orange Business déplore également une baisse de 2,6 % liée au déclin de la téléphonie fixe.

Ces résultats en demi-teinte ont été cependant rattrapés une fois de plus par une forte progression dans la région Afrique et Moyen-Orient, avec un CA en hausse de 10,5 % profitant d’« une solide performance de la voix ainsi que par la croissance de ses quatre moteurs » (+18,3% pour les données sur mobile, +17,2% pour le fixe haut débit, +20,7% pour Orange Money et +5,8% pour le B2B).

Christel Heydemann qualifie les activités d’Orange dans la région de « véritable levier de développement économique pour le continent dont nous bénéficions également ».

Orange termine le trimestre avec 9,1 millions de clients convergents (+ 1%) et 253 millions d’accès aux services mobiles dans le monde (+8,5%), dont 94,8 millions de forfaits (+11,7 %).

« Les bons résultats du troisième trimestre démontrent la justesse de notre stratégie, la grande compétence de nos équipes et notre capacité à être l’opérateur de confiance de nos clients », s’est réjouie Christel Heydemann pour finir.