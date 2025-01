Un membre du conseil d’administration de ByteDance a confié au journal chinois Caixin Global que la société recherchait une alternative à la vente des activités américaines de TikTok en prenant en compte les préoccupations sécuritaires de Washington pour se maintenir dans le pays.

William Ford, président du fonds General Atlantic et actionnaire de ByteDance, a indiqué à Caixin Global qu’il restait optimiste sur l’issue des négociations entre Washington et Beijing, qui selon lui éviteront à l’éditeur de Tik Tok d’avoir à céder ses parts.

William Ford a affirmé que plusieurs possibilités sont à l’étude pour permettre à la plateforme de continuer à fonctionner.

Il a ajouté que les discussions directes entre le Président Trump et le Président Xi Jinping ont créé un environnement plus constructif, laissant espérer une issue favorable.

Donald Trump a accordé 75 jours à Tik Tok pour trouver un partenaire américain. Il a par ailleurs suggéré auparavant qu’une coentreprise pouvait être montée, dont les États-Unis détiendraient 50 % du capital.

Une loi promulguée début 2024 sous la présidence de Joe Biden a interdit la plateforme à moins qu’un acheteur local ne soit trouvé.

L’interdiction, confirmée par la Cour Suprême, devait entrer en vigueur le 19 janvier.

Selon les données de SensorTower, TikTok US génère 88 millions d’heure de fréquentation quotidienne et environ deux milliards de dollars d’achats par an. La plateforme représente 8 % du secteur de la publicité numérique.