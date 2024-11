Orange Business profite de l’événement Opentech 2024 de Paris pour annoncer l’extension de sa gamme de produits basés sur l’IA générative en lançant une plateforme logicielle multi-LLM destinée aux entreprises et aux collectivités locales.

Baptisée Live Intelligence Open, la plateforme va s’ajouter aux produits déjà existants dans la gamme d’IA générative d’Orange Business et s’adresse avant tout aux segments de l’industrie désireux de conserver une souveraineté complète sur leurs données.

Orange va adopter la marque Live Intelligence pour tous les produits de sa gamme genIA pour entreprises, y compris pour la plateforme déjà existante.

La santé, la banque et l’assurance font partie des secteurs les plus à même d’adopter les nouvelles solutions, a estimé Aliette Mousnier-Lompré, directrice générale d’Orange Business lors d’une conférence de presse.

La plateforme d’Orange offre aux entreprises la possibilité de comparer les atouts et les coûts de différents LLM et propose un accès à plusieurs plateformes majeures dont celles de Mistral, OpenAI et Google.

La dernière offre est basée sur un système testé par plus de 50 000 employés d’Orange. Elle va être proposées aux clients d’Orange Business en France à partir de janvier 2025 avant d’être étendue progressivement en Europe.

Live Intelligence Open stocke les données sur le sol européen et se présente comme « une réponse efficace au phénomène grandissant de « Shadow AI », c’est-à-dire à l’adoption non contrôlée par les employés des entreprises, de solutions en ligne, exposant ces entreprises à la fuite de données sensibles ».

« Live Intelligence permet à toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, d’exploiter la puissance de l’IA générative pour améliorer l’efficacité opérationnelle et l’expérience client sans compromettre la sécurité de leurs données, affirme Aliette Mousnier-Lompré. L’IA est plus qu’une technologie ; c’est un changement fondamental dans la façon d’imaginer les applications futures. »