Après la hausse de 10 % enregistrée en 2024, IDC prédit que les ventes mondiales de casques de Réalité Augmentée (AR) et de Réalité Virtuelle (VR) vont baisser de 12 % cette année, en partie à cause de sorties retardées.

Le cabinet de recherches envisage cependant un rebond spectaculaire en 2026, avec une croissance de 87 % et des livraisons dépassant le pic de 11,2 million d’unités écoulées pendant la pandémie de Covid-19 (coronavirus) de 2021.

IDC prévoit un taux de croissance annuel composé de 38,6 % de 2025 à 2029.

« En 2025, nous anticipons la sortie de toujours plus de lunettes avec écrans et IA multimodale, en plus de l’introduction de matériel Android XR qui devrait relancer la rivalité entre les plateformes des grands acteurs du secteur : Meta, Apple, Google et tous les autres », explique Jitesh Ubrani, directeur de recherches, Worldwide Mobile Device Trackers.

IDC remarque que la sortie de nouveaux types de casques comme le Vision Pro d’Apple en haut de gamme et le Quest 3S de Meta Platform en entrée de gamme a tiré la demande en 2024, avec des livraisons en hausse de 14,9 % sur le segment d’une année sur l’autre.

Meta Platforms continue de dominer largement le marché, avec une part de 74,6 %, suivi par Apple (5,2%), Sony (4,3 %), ByteDance (4,1 %) et Xreal (3,3 %).