SITA, spécialiste de l’informatique et des télécoms pour le secteur du transport aérien, relance pour cinq ans son partenariat avec Orange Business. L’accord vise à développer des réseaux dédiés, plus résilients, plus fiables et plus sûrs en intégrant les dernières technologies, en particulier l’IA.

Dans un communiqué, Orange Business explique que l’accord « vise à mettre en place des réseaux plus intelligents et plus robustes pour les compagnies aériennes et les aéroports du monde entier, renforçant leur stabilité à long terme et ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d’innovation ».

Pour David Lavorel, pdg de SITA, la prolongation du partenariat avec Orange Business va bénéficier aux 2 500 clients de l’entreprise opérant dans 200 pays et territoires.

Les deux partenaires précisent qu’ils comptent « explorer de nouvelles voies pour repousser les limites de la connectivité aérienne, des gains d’efficacité basés sur l’IA aux solutions de sécurité avancées ». Le tandem assure que leur « collaboration façonne l’avenir de la manière dont les compagnies aériennes et les aéroports restent connectés ».

Le secteur du transport aérien « se développe sur la base d’une connectivité rapide, sécurisée et fluide », explique David Lavorel, et SITA voit dans le renouvellement de l’accord avec Orange Business un moyen de répondre à cette demande.

Le duo va par ailleurs mettre à jour ses programmes de formation de façon à ce que clients et équipes « tirent le meilleur parti de ce partenariat renouvelé ».

L’accord avec SITA « démontre notre engagement à améliorer la connectivité du transport aérien grâce à une infrastructure numérique résiliente, commente pour sa part Aliette Mousnier-Lompré, directrice générale d’Orange Business. A l’avenir, nous continuerons à innover et à transformer l’industrie du transport aérien grâce aux solutions de communication les plus avancées, contribuant ainsi à faire de chaque voyage une expérience connectée. »

SITA et Orange Business ont commencé à travailler ensemble en 2001.