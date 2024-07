Telecom Italia a bouclé la vente de NetCo, la société créée pour abriter ses infrastructures fixes, au consortium emmené par le fonds KKR. Si l’on en croit le pdg Pietro Labriola, l’opération va permettre un développement rapide et durable de l’opérateur.

La vente d’un montant de 22 milliards d’euros est enfin finalisée après deux ans et demi de rebondissements et d’âpres discussions, les actionnaires n’étant pas unanimes sur l’opportunité de la transaction. L’opérateur estime que le montant encaissé va avant tout lui permettre de réduire son endettement de 13,8 milliards d’euros.

Parallèlement à la vente, Telecom Italia a signé avec NetCo un accord-cadre qui témoigne de la volonté d’entretenir des relations commerciales étroites avec son ex-branche externalisée.

Dans un communiqué, l’opérateur explique que la cession de NetCo va lui permettre d’adopter un nouveau business model qui lui permettra de « se battre plus efficacement sur les marchés de l’entreprise et du grand public en Italie, en se concentrant plus étroitement sur les aspects industriels et commerciaux de son activité avec le bénéfice d’une structure financière solide ».

Pietro Labriola affirme que son entreprise « a franchi une borne qui marque également un nouveau point de départ ». « Nous avons choisi de séparer les services d’infrastructure réseau des autres services que nous fournissons pour assurer à Telecom Italia le développement le meilleur, le plus durable et le plus rapide possible », ajoute le pdg pour conclure.