Orange a signé avec Nokia une extension de contrat qui permettra à l’opérateur de moderniser son infrastructure radio 5G en France et de tester les solutions de RAN sur le cloud du groupe finlandais en vue d’une possible adoption de la technologie.

Le renouvellement de l’accord marque la seconde grande annonce de Nokia cette semaine, après la signature d’une autre extension de contrat avec l’opérateur américain AT&T.

Dans le cadre de l’extension de quatre ans signée avec Orange France, Nokia va fournir des équipements choisis dans son offre Airscale, compatible Open RAN et supportée par la technologie « system-on-chip » ReefShark, pour offrir « une couverture et une capacité supérieure ».

L’équipementier ajoute qu’il fournira également des services d’administration de réseau intégrant l’IA et capables d’appuyer toutes les technologies de cœur radio et mobile.

A propos de la partie cloud du contrat, Nokia explique qu’il aide déjà de grands opérateurs à passer à une approche de réseau résolument plus axée sur la dématérialisation. Orange va tester en particulier le système anyRAN, qui permet à un opérateur d’évaluer les « options stratégiques » en vue d’une évolution de réseau basée sur des solutions sur mesure hybrides ou cloud.

Nokia voit son offre cloud RAN 5G gagner en popularité. L’équipementier a déjà déployé ce genre de service pour le constructeur finlandais Elisa fin 2024, une opération présentée comme une première européenne par les deux partenaires.

Pour Emmanuel Lugagne Delpon, directeur technique chez Orange France, la prolongation du contrat avec Nokia va soutenir « nos efforts innovants pour optimiser plus avant l’expérience client, réduire notre empreinte environnementale et rendre nos réseaux aussi efficaces que possible en termes de consommation d’énergie ».