Opérateur exclusif des jeux de Paris, Orange propose aux télédiffuseurs les bénéfices d’un réseau 5G privé, rejoignant ainsi la liste de plus en plus longue des opérateurs qui choisissent la technologie pour optimiser la couverture des grands événements sportifs.

Le réseau 5G standalone privé d’Orange sera accessible aux télédiffuseurs sur les sites clés pendant les jeux qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août.

Il couvrira le Stade de France, l’Arena Bercy, l’Arena Paris La Défense ainsi que le linéaire de 6 km sur la Seine utilisé pour la cérémonie d’ouverture et un espace maritime devantla Marina de Marseille.

Orange promet aux télédiffuseurs « un service premium avec des débits importants et stables dans le sens remontant, indispensables au transport des images en haute définition, des temps de latence garantis ultra faibles pour un envoi quasi en temps réel de ces images et les bénéfices d’une sécurisation supérieure intrinsèque à la technologie ».

Parmi les cas d’utilisation prévus du réseau 5G privé figure notamment l’installation par Samsung de plus de 200 smartphones Galaxy S24 Ultra dans 85 bateaux destinés à transporter environ 10 500 athlètes pendant la cérémonie d’ouverture.

Selon Samsung, les Olympic Broadcasting Services vont utiliser les smartphones pour prendre des images de la cérémonie, redistribuées ensuite via le réseau 5G privé.

Orange précise que son réseau 5G privé sera par définition « déployé en complément du réseau commercial actuel ».

Le contrat gagné par l’opérateur prévoit la connexion de plus de 120 lieux – sites de compétition mais aussi nœuds de transport et sites d’entraînement des athlètes.

La 5G privée est de plus en plus prisée pour la couverture des grands événements sportifs. En mai, T-Mobile US y a par exemple fait appel à l’occasion du tournoi de golf PGA Championship et Deutsche Telekom l’emploie dans le cadre de l’Euro 2024 de football.