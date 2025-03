Le spécialiste français des réseaux Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) lance un service de 5G privé en partenariat avec la société américaine Celona. Le tandem veut offrir aux entreprises des connexions optimisées sur les grands sites extérieurs.

Le tandem propose une connectivité à faible latence entre les appareils et les applications IoT sur des marchés verticaux comme le guidage des véhicules, la robotique, l’analyse vidéo HD et les cas d’utilisation AR/VR.

Celona va fournir à Alcatel-Lucent Enterprise des systèmes d’authentification SIM et ses technologies MicroSlicing et Aerloc qui garantissent « un service fiable et des accords de niveau de service au niveau application, la mise en place de politiques et une sécurité « confiance zéro » (zero trust) pour les applications vitales pour l’entreprise ».

Alcatel-Lucent Enterprise intègre quant à lui les outils de Celona dans ses offres cloud, LAN et WAN afin de fournir des connexions optimisées sur les sites industriels non couverts, les bureaux et les campus.

La présence d’ALE en Europe va permettre à l’offre de 5G privée de Celona de pénétrer de nouveaux pays.

Un représentant de Celona a confirmé à Mobile World Live que l’offre conjointe est déjà disponible.