Iliad vient de signer un accord pluriannuel avec Nokia, qui fournira des équipements de réseau pour les filiales de l’opérateur en Italie et en France, DOM-TOM compris.

Nokia précise que ce nouveau contrat prolonge le partenariat déjà établi et couvre des équipements destinés aux réseaux 3G, 4G et 5G d’Iliad.

Parmi les équipements fournis figurent des produits pour bande de base, des radios massive MIMO, des têtes radio distantes et des solutions pour cœur de réseau.

Nokia souligne que son cœur 4G/5G natif cloud et son cœur vocal IMS vont donner à l’opérateur la capacité de déployer de nouveaux services de réseau plus vite et avec une sécurisation accrue.

Nokia et Iliad ont inauguré leur relation commerciale il y a plus de dix ans. En 2019, l’opérateur avait déjà signé un contrat en vue de l’équipement de ses réseaux 5G en France et en Italie.

Pour Pekka Lundmark, pdg de l’équipementier finlandais, ce nouvel accord « représente un grand pas dans le partenariat stratégique à long terme » avec le groupe français. Le patron de Nokia rappelle que son entreprise « a été aux côtés d’Iliad Group pour chaque pas accompli depuis 2010 et se réjouit de l’accompagner sur son chemin dans le futur ».