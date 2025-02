Sam Altman, patron d’OpenAI, a refusé les 97,4 milliards de dollars proposés par un consortium dirigé par Elon Musk. Ce dernier, ex-partenaire devenu rival acharné du précédent, veut prendre le contrôle du groupe à but non-lucratif qui contrôle le spécialiste de l’IA.

La nouvelle, rapportée en premier par le Wall Street Journal, montre qu’Elon Musk veut empêcher OpenAI de se transformer en entreprise classique et ramener le concepteur de ChatGPT à sa vocation originelle de structure à but non-lucratif. Le consortium à l’origine de l’offre de rachat inclut xAI, la société d’IA d’Elon Musk, ainsi que les fonds d’investissement Baron Capital Group et Emmanuel Capital.

Sam Altman a écarté la proposition d’un revers de la main. « Non merci, a-t-il répliqué sur X, la plateforme de son rival. Mais nous vous rachetons twitter pour 9,74 milliards si vous voulez. »

Selon Reuters, le pdg d’OpenAI aurait également informé ses salariés qu’il persistait dans son intention de transformer de l’entreprise en société à but lucratif. Elon Musk a riposté en traitant Sam Altman d’escroc.

Les sources consultées par Reuters suggèrent que si Musk confirmait son intention de racheter OpenAI, il lui faudrait s’assurer d’abord des fonds nécessaires, ce qui pourrait impliquer la revente de ses parts de Tesla ou SpaceX.

Cofondateurs ennemis

En 2024, OpenAI a lancé une vaste opération de restructuration, séparant ses branches classiques de celles non-lucratives afin d’optimiser sa capacité à lever de l’argent.

Elon Musk, cofondateur d’OpenAI, a quitté l’entreprise en 2018 après s’être heurté à Sam Altman. Le premier n’a cessé depuis de critiquer le business model défendu par le second. Le patron de X a par exemple appelé les dirigeants politiques de deux États américains à forcer OpenAI à mettre aux enchères d’importantes portions de ses activités.

Les deux adversaires se sont par ailleurs publiquement querellés à propos de Stargate, la coentreprise lancée sous la houlette de Donald Trump chargée de construire une infrastructure d’IA pour 500 milliards de dollars. Sam Altman et OpenAI sont impliqués dans le projet, dont Elon Musk met en doute la viabilité financière.