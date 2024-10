Présent au M360 APAC à Séoul, le directeur général de la GSMA Mats Granryd a présenté l’approche en trois volets qui va permettre d’accélérer le développement d’Open Gateway. L’initiative a déjà séduit quelques 270 opérateurs représentant 74 % des connexions mobiles dans le monde.

En plus de travailler en direct avec les opérateurs et les différents intervenants de l’écosystème mobile, Mats Granryd affirme que la GSMA veut désormais adopter une approche « outside-in » (de l’extérieur vers l’intérieur, NDLR).

Le DG de la GSMA explique que « nous ne sommes pas un fournisseur développant quelque chose pour un secteur d’activité, nous travaillons à l’inverse en demandant au secteur d’activité quels sont ses besoins ».

La GSMA a mis en place dans ce but une équipe destinée à se rendre auprès des industriels pour comprendre leurs demandes.

Cette nouvelle voie s’ajoute à celle qui consiste à bâtir des partenariats organiques avec les industriels du secteur, dont 21 ont déjà rejoint l’initiative – Bridge Alliance, Ericsson, Nokia, Huawei, Infobip et ZTE en particulier.

« Il y a énormément d’opportunités à saisir et nous nous engageons à fond pour faire d’Open Gateway un succès », affirme Mats Granryd.

Le DG de la GSMA note que les trois grands acteurs sud-coréens du mobile – SK Telecom, KT et LG Uplus – ont récemment accepté d’adopter et de commercialiser des API ouvertes.

Appuyée sur l’initiative de la GSMA, l’API Exchange de Bridge Alliance est désormais soutenue par 13 opérateurs dans la région Asie-Pacifique.

Mats Granryd a par ailleurs cité une étude prédisant que les opérateurs de la région vont consacrer 270 milliards de dollars de dépenses d’investissement entre 2023 et 2030 pour s’adapter à la croissance du trafic de données.

Dans le monde, le chiffre d’affaires lié au mobile ne progresse pas, rappelle cependant Mats Granryd : il est au contraire en déclin dans de nombreux pays, tandis que les demandes d’investissements augmentent. « Nous vivons un moment crucial, considère le directeur général. Et pour les années qui viennent, nous devons trouver un moyen de combler ce fossé. »

Mats Granryd appelle les opérateurs à travailler avec les gouvernements et les législateurs pour développer des politiques et des réglementations qui soutiennent la croissance rapide et l’innovation.