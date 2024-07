Selon Counterpoint Research, plus de neuf milliards d’appareils embarquant des eSIM ou une technologie similaire vont être écoulés entre 2024 et 2030, une progression spectaculaire emmenée par un recours croissant dans les smartphones et l’IoT.

Le dernier rapport du cabinet d’analyse consacré à ce segment de l’industrie suggère un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 22 % pour les livraisons d’appareils xSIM – ceux qui intègrent des eSIM, iSIM et autres Soft SIM et nuSIM de l’univers IoT.

Les rapporteurs estiment qu’en 2023 près de 70 % des appareils cellulaires seront capables d’intégrer des eSIM ou une technologie similaire.

Dans le segment grand public, Counterpoint calcule que la base installée des appareils compatibles xSIM frisera les 2,5 milliards en 2030.

« L’industrie a passé un point d’inflexion après la commercialisation limitée aux États-Unis d’un iPhone exclusivement doté d’une eSIM en 2022 et elle entre aujourd’hui dans une phase d’hyper-croissance, écrivent les analystes de Counterpoint. On en voit la preuve dans le nombre croissant d’OEM qui lancent des appareils compatibles eSIM. »

Counterpoint souligne par ailleurs que si les smartphones bénéficient actuellement du plus fort taux d’adoption de xSim, il subsiste un énorme potentiel pour d’autres marchés hors de la grande consommation, comme ceux de l’automobile connectée, des drones ou des routeurs, où les SIM physiques sont compliquées à gérer.

Ankit Malhotra, analyste senior, fait en outre remarquer que les progrès de l’eSIM vont être être accompagnés d’un boom des iSIM, aussi nouvelle que soit cette technologie : « Nous nous attendons à voir l’adoption des iSIM monter en régime dans les trois prochaines années ».

« La technologie peut améliorer l’efficacité des appareils tout en abaissant les coûts, la taille et la complexité. Elle est de ce fait idéale pour une vaste gamme d’applications IoT, depuis les appareils intelligents destinés à la domotique aux capteurs industriels », affirme Ankit Malhotra.