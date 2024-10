La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et la Société Financière Internationale (International Financial Corporation, IFC ; Groupe de la Banque Mondiale) ont décidé d’accorder un prêt à long terme de 435 millions de dollars à l’opérateur convergent récemment créé par Xavier Niel en Ukraine.

Chacun des grands organismes financiers va apporter la moitié de la somme, les garanties étant apportées en partie par l’Union européenne et le gouvernement français.

Ce financement doit appuyer le développement de la nouvelle entité combinant l’opérateur mobile Lifecell et l’opérateur fixe Datagroup-Volia, acquis cette année via deux transactions séparées par un consortium piloté par la NJJ Holding du milliardaire français.

La BERD indique que les fonds doivent aider à « améliorer la résilience du réseau téléphonique et la connectivité numérique en Ukraine ».

La banque prêteuse précise qu’avec l’injection de capitaux, l’opérateur sera capable d’« offrir une connectivité mobile améliorée à 10 millions d’abonnés et de fournir un accès haut débit plus rapide et plus fiable à environ 4 millions de foyers ».

La BERD veut soutenir en outre les initiatives de la nouvelle telco destinées à étoffer la cybersécurité des réseaux et à « introduire des produits et services plus compétitifs » sur le marché.

La banque européenne évalue à environ 1,9 milliard de dollars les dégâts subis par le secteur des télécoms ukrainien depuis le début du conflit avec la Russie en 2022.

Makhtar Diop, directeur marketing de l’IFC, décrit le prêt comme « le plus important investissement étranger direct consenti par un grand investisseur stratégique depuis l’invasion russe », ajoutant qu’il « envoie un message fort aux investisseurs mondiaux quant à la résilience et au potentiel considérable de l’économie ukrainienne ».

Xavier Niel, propriétaire de NJJ Holding et d’Iliad Group, considère l’accord des banques comme « une borne importante », reconnaissant que « sans leur soutien, mener à terme notre investissement majeur dans le secteur des télécoms en Ukraine n’aurait pas été possible ».