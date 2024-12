Microsoft serait selon Bloomberg dans le viseur de la Federal Trade Commission (FTC), qui s’intéresse de près aux activités du géant dans l’IA, le cloud computing ou les licences associées aux logiciels.

Bloomberg rapporte que la FTC aurait ouvert une enquête après avoir accumulé pendant un an les avis des concurrents et partenaires du géant du logiciel. Le régulateur américain aurait dans la foulée remis à Microsoft un document de plusieurs centaines de pages listant des informations à fournir.

L’intérêt de la FTC pour Microsoft a monté d’un cran après une série d’incidents de cybersécurité impliquant des produits liés au cloud. Comme le rappelle Bloomberg, Microsoft est un prestataire essentiel du gouvernement, qui dépense des milliards de dollars en logiciels et services cloud.

Cette année, le spécialiste de la cybersécurité Crowdstrike a accusé une mise à jour défectueuse d’avoir causé une panne généralisée qui a sévèrement affecté les entreprises et les secteurs utilisant les produits de Microsoft.

La décision d’enquêter sur Microsoft pourrait être une des dernières mesures prise par la présidente de la FTC Lina Khan avant son départ. La façon de poursuivre incombera à son successeur, qui doit encore être nommé par Donald Trump.

Les sources citées par Bloomberg pensent que l’enquête va se concentrer non seulement sur les problèmes de cybersécurité mais aussi sur la décision de Microsoft de lier les logiciels et services de productivité et sécurité de la gamme Office à son offre cloud.

Ses concurrents reprocheraient en outre à Microsoft ses pratiques touchant aux licences d’utilisation et au regroupement de produits (bundling) qui empêchent de véritablement lutter à armes égales avec le géant du logiciel.

Bloomberg ajoute que des avocats spécialisés dans la lutte antitrust devraient rencontrer des concurrents de Microsoft dans les jours qui viennent afin de rassembler des éléments sur les pratiques incriminées.