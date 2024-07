Un nouveau rapport d’IoT Analytics montre que les opérateurs mobiles ont tiré le meilleur profit des progrès de l’IoT en 2023, devant les industriels du logiciel et les hyperscalers.

Selon le cabinet d’analyse, le chiffre d’affaires réalisé par les opérateurs mobiles sur le marché de l’IoT cellulaire s’est élevé à 15 milliards de dollars, soit 23 % de mieux qu’en 2022, pour 3,6 milliards de connexions. Ce chiffre signifie un taux de croissance annuel moyen de 16 % depuis 2010 qui devrait grimper à 18 % entre 2024 et 2030 grâce à l’essor de la 5G RedCap.

IoT Analytics confirme que les opérateurs mobiles ont largement dominé le marché de l’IoT cellulaire en 2023, en assurant 83 % des connexions et en réalisant 63 % du CA.

Les analystes placent China Mobile au premier rang par CA, devant China Telecom, China Unicom, Vodafone Group et AT&T.

China Mobile mène également en matière de connexions avec 46 % du total, suivi par Verizon, AT&T, China Unicom et Deutsche Telekom (NB : pour le groupe allemand, le chiffre d’IoT Analytics intègre les activités de T-Mobile US).

En s’appuyant sur les travaux déjà publiés en juillet, IoT Analytics montre que le coût des connexions varie selon les régions du monde, les opérateurs occidentaux proposant des services relativement plus chers que la moyenne mondiale et profitant ainsi d’un chiffre d’affaires supérieur avec un volume de connexions inférieur.

Pour l’analyste Satyajit Sinha, le marché va être transformé par l’adoption de la 5G RedCap, dont les capacités devraient être de plus en plus compatibles avec les technologies mobile de nouvelle génération. Cela devrait favoriser en retour le déploiement de services IoT destinés à l’industrie et au grand public.

« La 5G RedCap assure la durabilité des déploiements actuels et surclasse les LTE Cat-1 et Cat-4 avec de meilleures performances montantes et une longévité supérieure pour les batteries », argumente Satyajit Sinha.