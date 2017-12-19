中国电信获准进入菲律宾市场

菲律宾星报报道，菲律宾政府批准中国电信成为该国第三家运营商，中国电信也计划将对菲律宾广受批评的低速互联网服务进行投资。

该报社援引总统通讯暨作业办公室（PCOO）的表述称，在接到菲律宾总统罗德里戈–杜特地的邀请后，中国政府选择大陆第三大移动运营商中国电信作为入驻菲律宾的企业，为菲律宾市场引入亟需的竞争机制。

PCOO部长Martin Andanar表示，由于当地政府限制外资的持股比例最多不可超过百分之四十，中国电信需要在本地寻找一家合作单位进行合作。这家中国运营商的数据显示，截止十月底，目前中国电信的移动用户总量为2.45亿人次，有线宽带连接用户总量为1.32亿。

该报社援引Andanar的话称，“由于我们的领导人对日益降低的通话率和龟速网络十分不满，政府将为此大开绿灯尽快促成中国电信的进入。这也是总统先生打开国门引入第三方运营商的原因”。

引进竞争

今年11月份，杜特地总统邀请中国运营商进入到菲律宾的电信领域，以终结当前该国电信由PLDT和Globe Telecom双巨头垄断的局面。2016年10月份总统先生就曾对这两大运营商巨头提出过警告，声称如果未能改进低效的服务，他将打开国门引入中国供应商来促进竞争，这次邀请便是在警告发出之后提出的。杜特地总统称他与该国的移动用户一样对移动服务非常不满，不得不忍受上网的龟速和差强人意的服务。

据无线网络覆盖统计公司OpenSignal的最新数据（涵盖五月到七月）显示，该国的平均下载速度保持在8.6Mb/s，而全球平均水平为16.2Mb/s。

总部位于菲律宾的PLDT总裁兼首席执行官Manuel Pangilinan表示，在11月末该公司就考虑过引入一家中国公司作为战略合伙人进入数字业务板块或直接与其合作，使其成为PLDT的合作伙伴。

两大垄断巨头面临着来自菲律宾电报电话公司（PT&T）的挑战，PT&T正在考虑从国外引入投资者进行重组以期成为电信领域的主要运营商。该公司计划在未来三年内提供全国性的宽带互联网服务。