SoftBank Corp et Intelsat manifestent l’ambition de développer conjointement une offre de communication hybride qui permettra à leurs clients de se connecter partout dans le monde avec le même appareil et le même compte en combinant réseaux terrestres et satellitaires.

Dans un communiqué, l’opérateur japonais explique que le tandem s’est mis d’accord pour travailler sur un programme commun de R&D. Il visera à établir des connexions 5G transparentes entre des infrastructures de télécoms terrestres et spatiales, avec pour but de mettre en place un réseau de connexion accessible partout sur la planète.

SoftBank note qu’en dépit des progrès accomplis dans le déploiement des réseaux mobiles terrestres, bien des régions du globe sont toujours privées de couverture imposant l’utilisation de terminaux spécialisés pour accéder aux réseaux non-terrestres (non-terrestrial networks, ou NTN).

Le partenariat va se construire sur les mêmes standards, interfaces et procédés qui permettent l’itinérance entre les réseaux cellulaires, avec pour but de servir de base à l’adoption de services basés sur de nouveaux standards 5G du 3GPP pour les NTN, précise le communiqué.

Pour Bruno Fromont, directeur technique d’Intelsat, les travaux sur la standardisation de NTN basés sur la 5G menés par Intelsat au 3GPP et la collaboration avec SoftBank vont « accélérer la conception et l’implémentation pratique de services commerciaux hybrides » qui permettront aux appareils de passer librement et sans heurts entre les réseaux terrestres et satellitaires.

Hideyuki Tsukuda, directeur technique de SoftBank, ajoute qu’en faisant appel à une technologie qui bascule de réseaux mobiles terrestres à des réseaux de communication par satellite via l’itinérance, les deux partenaires peuvent intégrer des réseaux auparavant séparés et utiliser les communications par satellite comme une extension des télécoms mobiles.

SoftBank mène pour sa part plusieurs initiatives NTN séparées.

La semaine dernière, l’opérateur s’est pour objectif de lancer en décembre un service de connexion faisant appel aux satellites Eutelsat OneWeb en orbite basse, un an après la signature d’un accord de distribution.

Depuis 2017, SoftBank travaille en outre sur diverses technologies visant à commercialiser des plateformes de haute altitude (high-altitude platform stations, ou HAPS) installées à bord de drone volant dans la stratosphère et fournissant des connexions utilisant des gammes d’ondes radio compatibles avec les smartphones en service.