Nokia va céder sa filiale de câblage sous-marin au gouvernement français. L’opération va amputer le chiffre d’affaires de son activité d’infrastructure de réseau d’un milliard d’euros mais devrait améliorer la rentabilité à long terme.

Le groupe finlandais s’est mis d’accord sur la cession de 80 % d’Alcatel Submarine Networks (ASN) pour une valeur de 350 millions d’euros. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a signé lui-même la promesse d’achat.

Nokia souligne qu’il reste encore à discuter de l’opération avec les syndicats maison, mais envisage de conserver 20 % des parts et une place au conseil d’administration jusqu’à ce qu’un accord de transfert total puisse être passé avec Bercy.

Nokia va représenter ASN comme une opération terminée dans son présent trimestre calendaire. L’équipementier prédit que l’impact de la cessation d’activité sur le chiffre d’affaires de sa branche chargée des infrastructures de réseau sera compensé par un gain de marge bénéficiaire de 100 à 150 points de base. Nokia souligne que l’opération « n’impacte pas » les prévisions financières publiées en avril à l’occasion des résultats du premier trimestre.

Une fois la vente bouclée, Nokia indique que son activité d’infrastructures de réseau sera organisée en trois départements : réseaux fixes, réseaux IP et réseaux optiques. Le groupe explique que la cession d‘ASN va lui permettre de se concentrer sur les « opportunités de croissance » sur le cœur de marché et d’« améliorer la rentabilité ».

Nokia conclut que l’État était la meilleure option possible pour une reprise d’ASN, non seulement pour la nécessaire stabilité financière de l’entreprise mais aussi parce que Paris a « un intérêt à long terme à être opérateur et mainteneur d’une infrastructure critique ».

Nokia ajoute que l’État a « clairement mentionné son soutien entier à la direction et à la stratégie d’ASN », tout en acceptant de maintenir l’investissement dans l’activité et d’appuyer plus avant « un développement durable de son offre verticale de technologie intégrée ».

Nokia espère boucler la vente avant la fin de 2024 ou début 2025, « moyennant consultation formelle du conseil d’entreprise d’ASN et l’obtention des autorisations de rigueur liées à la vente et à la régulation ».