Orange va permettre à des milliers d’employés des jeux olympiques de Paris de se parler directement grâce à un service « Push-To-Talk » (PTT) qui transforme n’importe quel téléphone mobile en walkie-talkie augmenté de capacités vidéo et de messagerie.

Lors d’une conférence de presse en amont de l’événement qui commencera le 26 juillet, Orange a expliqué que 13 000 smartphones seront équipés de la technologie PTT, appuyée sur un réseau 4G prioritaire.

Bertrand Rojat, CTIO chargé des événements Orange et des jeux olympiques de Paris 2024, a précisé que ce service PTT aura la priorité sur le trafic vocal passant par le réseau 4G afin d’assurer sa fiabilité.

Selon Bertrand Rojat, le service est destiné aux volontaires, au membres du Comité Olympique, aux services de sécurité et de santé ainsi qu’aux équipes sportives.

Orange n’a pas révélé avec qui ses ingénieurs travaillent pour s’assurer que le réseau 4G vocal prioritaire soit à la hauteur des attentes, mais Bertrand Rojat a noté que c’est la première fois qu’un service PTT fonctionne sur le réseau mobile existant d’un opérateur dans le cadre de jeux olympiques. Jusqu’à présents, tous les services PTT s’appuyaient sur un réseau propriétaire, TETRA par exemple.

Le concept du PTT n’a rien de nouveau. Les opérateurs ont lancé de tels services il y a plus de 20 ans. L’ex-opérateur américain Nextel animait ainsi par le passé un réseau très populaire basé sur la technologie iDEN de Motorola. Cette année, T-Mobile US a fait équipe avec Motorola Solutions pour déployer un service PTT destiné aux urgentistes, aux agences gouvernementales et aux entreprises.

Il y a 20 ans, Orange a également lancé en Europe un service PTT baptisé Talk Now, qui permettait aux membres d’un groupe d’utiliser leurs mobiles comme walkie-talkie en appuyant simplement sur un bouton.

Le service PTT mis en place par Orange pour les JO de Paris 2024 n’était qu’une des solutions techniques présentées à la conférence de presse. Comme nous l’avons déjà expliqué auparavant, le groupe est le fournisseur exclusif de solutions de connexion pour l’événement et déploie notamment sur les principaux sites un réseau privé SA 5G destiné à la couverture des jeux par les chaînes de télévision.

Un millier d’employés d’Orange sont impliqués dans la préparation des JO.