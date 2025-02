Après des mois de négociations, Altice France serait en passe de signer avec ses créditeurs un accord prévoyant une réduction d’environ 9 milliards d’euros de sa dette contre une part de 45 % dans l’opérateur.

Citant des sources proches du dossier, Bloomberg précise que les créanciers garantis recevraient une part de 31 % et une somme en liquide. Les créanciers non-sécurisés prendraient eux une part de 14 % et une somme en liquide plus réduite.

Bloomberg souligne toutefois que les termes de l’accord ne sont pas définitifs et sont susceptibles de changer.

Le projet d’accord prévoit en outre l’ajout de deux nouveaux entrants au directoire d’Altice, actuellement composé de trois membres.

Altice France, qui contrôle l’opérateur SFR, s’efforce de réduire une dette qui s’élève actuellement à environ 23,7 milliards d’euros selon Bloomberg.

En 2024, Altice a revendu sa branche média pour 1,6 milliard et a cherché à céder sa filiale de télécoms au Portugal contre environ 10 milliards.

Le milliardaire Patrick Drahi détient actuellement 91 % des parts de la société, le reste du capital étant aux mains d’amis et de membres de sa famille.