MasOrange va investir 3,6 millions d’euros sur 5 ans dans le déploiement de la SA 5G sur le port de Barcelone afin d’y renforcer les capacités de connexion liées aux cas d’utilisation maritimes.

Orange Espagne, désormais branche de la coentreprise MasOrange, a publié un communiqué expliquant que la technologie de réseau représente un “saut technologique” pour les entreprises travaillant dans la zone portuaire. La SA 5G permettra en particulier de mieux répondre aux besoins générés par la montée en puissance de l’automatisation “dans l’écosystème portuaire”, un domaine pour lequel la technologie est particulièrement bien adaptée par sa capacité à couvrir de vastes zones en mer.

La SA 5G fournira un réseau de secours au cas où le système principal reliant les installations critiques serait affecté, explique Orange, ajoutant que la technologie permettra en outre l’installation de caméras et capteurs dans des zones dépourvues de connexions fibrées. Certains des cas d’utilisation sont « déjà mis en pratique », précise l’opérateur.

Le réseau couvrira la totalité du port de Barcelone et s’étendra en mer jusqu’à deux miles nautiques.

Par ailleurs, les autorités de sûreté comme la police du port et les services d’urgence bénéficieront d’informations en temps réel collectées par plus de 400 caméras CCTV et communiqueront entre eux en toute transparence grâce à des connexions plus fiables.

Les autorités de sûreté pourront également coordonner leur action grâce à des drones connectés au réseau, ajoute Orange.

En plus d’appuyer les activités purement maritimes, la SA 5G servira en outre à renforcer l’efficacité des transports ferroviaires dans la zone portuaire, note encore Orange.

Pour Victor Vera, directeur des opérations de MasOrange en Catalogne, le projet “permet déjà d’améliorer et de renforcer la sécurité des opérations quotidiennes dans le port grâce aux nouvelles bandes de spectre 5G disponibles en Espagne, qui garantissent une latence ultra-faible, un haut débit de données et la multi-opérabilité des appareils connectés.”