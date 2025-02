WhatsApp va être soumis à un contrôle réglementaire renforcé dans l’Union européenne. Les canaux ouverts de Meta Platforms ont en effet passé la barre du nombre d’utilisateurs propre à faire basculer la plateforme dans le champ d’application du Règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act, ou DMA).

Meta Platforms a révélé que ses canaux ouverts, grâce auxquels des médias et des organisations peuvent s’adresser à une communauté, totalisent désormais plus de 45 millions d’utilisateurs actifs par mois en Europe. Ce type de service est considéré comme équivalent à un réseau social selon la législation européenne.

« WhatsApp a annoncé un nombre d’utilisateurs supérieur au seuil défini pour les Très grande plateforme en ligne (Very Large Online Platform, ou VLOP) prévues par le Règlement sur les services numériques (Digital Services Act, ou DSA) », résume Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne, dans un courriel à Mobile World Live.

A noter que les fonctions de messagerie de base de WhatsApp et leurs utilisateurs n’entrent pas dans les calcul réglementaires du DSA.

La loi stipule que les plateformes doivent publier leur nombre d’utilisateurs tous les six mois. Or, la CE impose des règles de modération strictes au plateformes dépassant 45 millions d’utilisateurs mensuels. Ces exigences prévoient un suivi des risques associés aux contenus illégaux ou inappropriés et la mise en place de mesures destinées à empêcher leur propagation.

Le non-respect des textes peut être puni par des amendes allant jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires annuel de l’organisation délictueuse. Au vu des 164 milliards de dollars annoncés en 2024, Meta Platforms risquerait une pénalité de 9,8 milliards en cas d’infraction.

La politique de régulation européenne fait l’objet de critiques récurrentes de la part des géants américains de la tech et de l’administration Trump. Le vice-président JD Vance a ainsi affirmé ce mois-ci qu’il « aimerait qu’un parfum de dérégulation se propage dans nombre de conversations » menées dans le cadre du sommet de Paris consacré à l’IA .