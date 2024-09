La GSMA réaffirme le rôle moteur du secteur des télécoms dans le développement d’une IA responsable avec la mise à disposition d’outils destinés à ouvrir un marché évalué à 680 milliards de dollars sur les 15 à 20 prochaines années.

En présentant la première initiative de son genre à l’échelle d’une industrie, la GSMA explique que sa Responsible AI Maturity Roadmap va offrir aux opérateurs les outils et les lignes directrices requis pour une implémentation harmonieuse et réfléchie de l’IA.

Axiata Group, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica et Telstra ont entre autres salué l’initiative et 19 opérateurs ont déjà choisi d’adopter la feuille de route. La GSMA affirme que les lignes directrices proposées vont offrir « une plus grande clarté et une approche commune en vue d’une utilisation responsable de l’IA ». L’association espère qu’elle donnera aux fournisseurs de service « la confiance nécessaire pour s’engager à fond » dans la technologie.

Pour Mats Granryd, directeur général de la GSMA, l’intégration de l’IA « doit être réalisée d’une façon responsable et transparente » pour être réellement efficace.

Les opérateurs ont travaillé avec le cabinet de consultants McKinsey pour rédiger la feuille de route qui doit selon la GSMA servir de force unificatrice à l’industrie pour promouvoir une utilisation de l’IA « éthique et responsable ».

La GSMA considère cette feuille de route comme une borne historique, soulignant que c’est « la première fois qu’un secteur entier s’engage en faveur d’une approche commune de l’IA ».

Tout en offrant des lignes directrices et des outils de suivi, l’initiative va aider les entreprises du secteur des télécoms à « faire le point sur leur position actuelle » et à établir la liste des éléments requis pour utiliser la technologie de façon responsable.