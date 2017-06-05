中兴通讯加大5G竞争力度

中兴通讯称要在5G标准制定过程中发挥比以往更大的作用，它企图对抗更大的竞争对手爱立信、华为和诺基亚，成为一线5G网络厂商。

中兴通讯无线标准化总监Wang Xinhui在东京湾5G峰会期间对Mobile World Live说：“过去我们不太成熟。在2G和3G，甚至4G时代，我们都没有那么强大。但在5G时代，我们已做好充分准备。我们投入大量研发经费和人力资源，特别是在New Radio规范方面。”

中兴通讯在非正交多址接入技术（NOMA）研究方面领先，Wang称这是一项前景广阔的技术，有望改善增强移动宽带（eMBB）的吞吐率并显著降低系统开销和延迟。它适用于6GHz以下频段和更高的频率。

2016年，中兴通讯将研发支出扩大了一倍，达4亿美元，并在中国、欧洲和美国的4个研究中心安排1600人开展这项技术研究。

中兴通讯5G解决方案总经理Alex Wang还表示，公司预计2019年标准化5G设备开始实现销售收入，2020年迅速扩大收入。

他表示：“当然，这取决于运营商的5G商用路线图，取决于他们的计划。”

他解释说，中兴通讯正积极和高通、中国移动合作推进端到端试验，包括移动设备：“包括手机和芯片在内的全生态系统开展合作非常重要。到2019和2020年，我们相信我们将推出一些商用5G手机产品。”

5G定义

在被问到韩国计划2018年推出某种形式的5G时，Alex Wang表示5G可以是一个营销名称，不同运营商有不同的5G定义：“我们紧跟3GPP标准，相信这是一个更加中立和技术合理的定义。”

“我们认为中国和日本运营商遵循更严格的基于3GPP的定义，将在2020年推出5G。早于这个时间推出的5G都是个别运营商所为，而我们认为这不是合乎标准的5G。”

随着中国国家5G实施进入第二阶段，中兴通讯正和中国移动在5G试验的各方面紧密合作，包括无线电和核心网，以及网络特性的互联互通。

他表示：“中国移动承诺2020年推出5G，因此我们确信我们的产品将为其5G部署做好商业准备。”