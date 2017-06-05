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中兴通讯加大5G竞争力度

05 JUN 2017

中兴通讯称要在5G标准制定过程中发挥比以往更大的作用，它企图对抗更大的竞争对手爱立信、华为和诺基亚，成为一线5G网络厂商。

中兴通讯无线标准化总监Wang Xinhui在东京湾5G峰会期间对Mobile World Live说：“过去我们不太成熟。在2G和3G，甚至4G时代，我们都没有那么强大。但在5G时代，我们已做好充分准备。我们投入大量研发经费和人力资源，特别是在New Radio规范方面。”

中兴通讯在非正交多址接入技术（NOMA）研究方面领先，Wang称这是一项前景广阔的技术，有望改善增强移动宽带（eMBB）的吞吐率并显著降低系统开销和延迟。它适用于6GHz以下频段和更高的频率。

2016年，中兴通讯将研发支出扩大了一倍，达4亿美元，并在中国、欧洲和美国的4个研究中心安排1600人开展这项技术研究。

中兴通讯5G解决方案总经理Alex Wang还表示，公司预计2019年标准化5G设备开始实现销售收入，2020年迅速扩大收入。

他表示：“当然，这取决于运营商的5G商用路线图，取决于他们的计划。”

他解释说，中兴通讯正积极和高通、中国移动合作推进端到端试验，包括移动设备：“包括手机和芯片在内的全生态系统开展合作非常重要。到2019和2020年，我们相信我们将推出一些商用5G手机产品。”

5G定义

在被问到韩国计划2018年推出某种形式的5G时，Alex Wang表示5G可以是一个营销名称，不同运营商有不同的5G定义：“我们紧跟3GPP标准，相信这是一个更加中立和技术合理的定义。”

“我们认为中国和日本运营商遵循更严格的基于3GPP的定义，将在2020年推出5G。早于这个时间推出的5G都是个别运营商所为，而我们认为这不是合乎标准的5G。”

随着中国国家5G实施进入第二阶段，中兴通讯正和中国移动在5G试验的各方面紧密合作，包括无线电和核心网，以及网络特性的互联互通。

他表示：“中国移动承诺2020年推出5G，因此我们确信我们的产品将为其5G部署做好商业准备。”

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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