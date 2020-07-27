 苹果立保护大气环境雄志 - Mobile World Live
English
中文
日本語
한국어
Español
Français
العربية
Latest
All
Covid-19 industry impact: LIVE
Themed Week
MWC19 Los Angeles
Event Keynotes
Show Daily
Apps
All
Analysis
Blogs
Focus
News
Videos
Asia
All
Analysis
Blogs
News
Videos
In Brief
Devices
All
Analysis
Blogs
News
Videos
Money
All
Analysis
Blogs
News
Videos
Blog
All
Justin Springham
Chris Donkin
Yanitsa Boyadzhieva
Manny Pham
Kavit Majithia
Joseph Waring
Michael Carroll
Diana Goovaerts
MWL TV
Live
All
Mobile Mix
Relive Mobile World Live TV 2019
Interviews
Keynotes
Features
Webinars
Insight
All
Partner
Hosted
Webinars
Reports
Infographics
Partner
Hosted
Broadcast
Partner
Video
e-Books
Language
English
中文
日本語
한국어
Español
Français
العربية
Home中文

苹果立保护大气环境雄志

27 JUL 2020

苹果公司宣布了一个截至2030年前完全实现碳中和的详细计划，其中重点是减少其供应链和制造工艺中的碳排放量。

根据新的路线图，苹果公司将通过低碳产品设计、在终端中使用可循环稀有材料、提高能源效率、在制造工厂使用可再生能源、采用包括使用新型铝冶炼工艺在内其他工艺和材料创新等方式，确保实现到2030年减少75%的碳排放目标。

苹果公司还将通过投资植树造林、环境保护和其他一些旨在清除大气中碳元素的以自然为基础的解决措施来解决剩余的25%碳排放。

苹果首席执行官蒂姆库克表示，希望苹果的努力能够成为池塘的涟漪，来影响行业做出更大的改变

英国政府气候变化问题专家Nigel Topper在推特上表示，苹果公司的这一举动对英国的碳排放清零行动具有极大的加速推动作用

苹果公司指出，虽然目前苹果已经实现了全球企业运营的碳中和，但其制造流程中的碳排放仍占总排放量的近四分之三，这其中的碳排放主要来自于生产产品部件所需的电能使用。

苹果公司表示已有71%的苹果制造合作伙伴已经做出承诺，将在苹果产品的制造生产过程中100%使用可再生能源，而20194月这一比例仅为44%。苹果公司还指出，苹果已与中美绿色基金会达成了合作关系，将投资1亿美元用来提升其供应商的能源提速增效项目。

在一月份，微软公司也承诺将在2030年实现碳中和，同时还作出承诺将在2050年之前清除该公司历史上所产生的所有碳排放。

Author

作者

以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

Read more

精彩视频

Covid-19 industry impact: LIVE

Mobile Mix: Software feasts on the world

Feature Video: GSMA Thrive China 2020 highlights

Follow Mobile World Live

Get Our Newsletter

About Us| Sales & sponsorship| Meet the team| Legal| Terms of use| Contact Us

© 2020 GSM Association. The GSMA, Mobile World Live, MWC Barcelona, MWC Los Angeles & MWC Shanghai terms and logos are trademarks of the GSM Association