苹果立保护大气环境雄志 - Mobile World Live

苹果公司宣布了一个截至2030年前完全实现“碳中和”的详细计划，其中重点是减少其供应链和制造工艺中的碳排放量。

根据新的路线图，苹果公司将通过低碳产品设计、在终端中使用可循环稀有材料、提高能源效率、在制造工厂使用可再生能源、采用包括使用新型铝冶炼工艺在内其他工艺和材料创新等方式，确保实现到2030年减少75%的碳排放目标。

苹果公司还将通过投资植树造林、环境保护和其他一些旨在清除大气中碳元素的“以自然为基础的解决措施”来解决剩余的25%碳排放。

苹果首席执行官蒂姆库克表示，希望苹果的努力“能够成为池塘的涟漪，来影响行业做出更大的改变”。

英国政府气候变化问题专家Nigel Topper在推特上表示，苹果公司的这一举动对英国的“碳排放清零行动”具有“极大的加速推动作用”。

苹果公司指出，虽然目前苹果已经实现了全球企业运营的碳中和，但其制造流程中的碳排放仍占总排放量的近四分之三，这其中的碳排放主要来自于生产产品部件所需的电能使用。

苹果公司表示已有71%的苹果制造合作伙伴已经做出承诺，将在苹果产品的制造生产过程中100%使用可再生能源，而2019年4月这一比例仅为44%。苹果公司还指出，苹果已与中美绿色基金会达成了合作关系，将投资1亿美元用来提升其供应商的能源提速增效项目。

在一月份，微软公司也承诺将在2030年实现碳中和，同时还作出承诺将在2050年之前清除该公司历史上所产生的所有碳排放。