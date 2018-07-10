GSMA高管呼吁加强“数字时代”监管

GSMA总干事Mats Granryd在世界移动大会上海开幕式上发表主旨演讲时表示，预计亚太地区的运营商从现在到2020年将投资近1900亿美元的移动资本支出，但此支出只有在适合数字时代的监管框架下才有可能实现。

总干事强调，无论是及时发布符合条件的协调频谱，还是制定有助于部署下一代网络基础设施和有助于保护数据与隐私的政策，亦或是研发基于相同规则下使用于等效数字服务的应用，都至关重要。

他表示：“所有这些对于发展富有活力的数字经济和对行业的未来都至关重要。”

他同时评论了5G和人工智能将如何为移动技术的未来发展奠定基础。

他指出，网络切片是向企业提供智能功能的关键5G技术，运营商将能够在单个5G网络基础设施上创建多个虚拟网络，以此解决不同的细分市场和用例问题。

他表示，人工智能已在网络、应用程序和消息平台（比如富通信服务-RCS）上被用于虚拟代理和聊天机器人。

“借助富通信服务-RCS，消费者可以在同一平台与所有品牌互动，他们可以便捷地处理航空、铁路、出租车出行、餐馆、银行以及许多其他事务。RCS是一个单一、通用平台，基于全球最大的短信应用程序（SMS），无需下载多个应用程序即可完成上述事务。”他描述说。

他补充，“为了真正改变生活，人工智能需要向超连接性、超高速和超低延迟的方向发展。两大趋势的融合也会开启一个智能连接的新纪元。”