2025年亚洲将领跑5G技术

根据GSMA最新的《移动经济》报告显示，亚太地区在7年内将达到6.75亿个5G连接，且有望在2025年成为全球最大的5G地区。

《移动经济》报告表示，亚太地区如澳大利亚、中国、日本和韩国等市场将于2018年率先推出5G技术以引领全球市场，且预计明年推出商用5G网络。

此外，到2025年，预计的6.75亿个连接将占到全球5G总数的一半以上。

GSMA总干事Mats Granryd在一份声明中表示，亚太地区近年来经历了“向移动宽带网络的快速迁移”，并在5G时代发挥引领作用。

他还表明，“未来几年，移动运营商将投资近2000亿美元用于升级和扩展其4G网络，并启动新的5G网络以加速亚洲数字经济和社会的发展。”

该报告显示，去年亚洲移动行业的经济价值增加了1.5万亿美元，相当于该地区GDP的5.4％，其反映出移动生态系统对该地区经济的增长价值。

5G使用案例与4G

随着5G预期于2019年在亚洲的推出，基于3GPP发布15标准而部署的早期5G将侧重于增强型移动宽带服务，以及尤其在城市密集地区补充现有移动宽带网络的容量和功能。

由3GPP 发布16标准支持的下一个5G阶段将为亚太地区奠定基础，以支持未来的5G使用案例和创新，例如物联网的大规模连接和低延迟服务，关键通信服务和虚拟现实。

随着5G商业化进程的临近，目前主导该地区移动技术的4G也将继续快速增长。到2025年，亚洲移动连接的4G和5G比例将分别达到62％和14%。