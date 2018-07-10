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2025年亚洲将领跑5G技术

10 JUL 2018

根据GSMA最新的《移动经济》报告显示，亚太地区在7年内将达到6.75亿个5G连接，且有望在2025年成为全球最大的5G地区。

《移动经济》报告表示，亚太地区如澳大利亚、中国、日本和韩国等市场将于2018年率先推出5G技术以引领全球市场，且预计明年推出商用5G网络。

此外，到2025年，预计的6.75亿个连接将占到全球5G总数的一半以上。

GSMA总干事Mats Granryd在一份声明中表示，亚太地区近年来经历了“向移动宽带网络的快速迁移”，并在5G时代发挥引领作用。

他还表明，“未来几年，移动运营商将投资近2000亿美元用于升级和扩展其4G网络，并启动新的5G网络以加速亚洲数字经济和社会的发展。”

该报告显示，去年亚洲移动行业的经济价值增加了1.5万亿美元，相当于该地区GDP的5.4％，其反映出移动生态系统对该地区经济的增长价值。

5G使用案例与4G

随着5G预期于2019年在亚洲的推出，基于3GPP发布15标准而部署的早期5G将侧重于增强型移动宽带服务，以及尤其在城市密集地区补充现有移动宽带网络的容量和功能。

由3GPP 发布16标准支持的下一个5G阶段将为亚太地区奠定基础，以支持未来的5G使用案例和创新，例如物联网的大规模连接和低延迟服务，关键通信服务和虚拟现实。

随着5G商业化进程的临近，目前主导该地区移动技术的4G也将继续快速增长。到2025年，亚洲移动连接的4G和5G比例将分别达到62％和14%。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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