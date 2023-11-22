百度联合创始人兼首席执行官李彦宏表示，尽管充满挑战的宏观经济环境影响了其在线营销和AI云业务，但百度核心业务在第三季度实现了稳健的收入和利润。

在其财报电话会议上，李彦宏指出，公司利用生成式AI升级其产品线，加强了运营效率并保持了稳定的利润率。

李彦宏说，百度“驾驭厄尼和厄尼机器人的力量重塑面向客户和面向企业的产品”，并补充道，此机器人通过获取查询的直接答案来支持其搜索功能，补充了传统方式。

他说，这类功能将“有助于加深用户的参与度、延长用户使用时间，释放新的盈利机会。”

纯利润同比增长28%至67亿人民币（9.4亿美元），收入同比增长6%至344亿人民币。

在线营销收入上升了5%至197亿人民币，线下广告销售增长了6%至69亿人民币。

李彦宏表示，由于智能交通项目需求的疲软，其AI云业务下降2%，但没有透露具体数字。他期望云的销售能在当前季度恢复。

其视频流媒体平台爱奇艺的收入增长了7%至80亿人民币。

日平均订阅会员增长6.4%，达到1.075亿。

百度应用（app）月活跃用户（MAUs）增长5%，达到6.33亿。

运营成本上升了11%达到58亿人民币。

研发费用增长了6%至61亿人民币，主要是由于与厄尼机器人研究相关的服务器折旧费和托管费增加。