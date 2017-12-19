AT&T试验用电力线传输互联网

AT&T启动了Project AirGig试验，这是一项旨在用现有的电力线基础设施传输高速互联网的技术。

公司在12月13日宣布试验正在美国佐治亚州和一个未公开的国家进行。和一家电力公司开展的国际试验始于秋季，和公用事业公司佐治亚电力公司进行的合作是近日开始的。

AT&T表示，Project AirGig利用电力线传输毫米波信号，有望提供超过1Gb/s的宽度速度。该运营商曾解释说，该系统采用一系列低成本塑料天线（图）和其他设备连接现有架空电力线基础设施，再生毫米波信号。

AT&T称，通过配置小蜂窝和分布式天线系统，这些信号可用于4G LTE及固定和移动5G部署。



提升基础设施

最终目标是利用电网扩展AT&T网络，不需要再建新铁塔或铺设新光缆基础设施。

AT&T首席技术官兼AT&T实验室总裁Andre Fuetsch 解释说：“Project AirGig 是我们正在开展的通过有线和无线解决方案将互联网连接提速到千兆字节计划的一部分。”

“如果这些试验以及我们的持续研发按照我们所期望的方向发展，我们将向着为无处不在的人们提供超高速连接迈出一大步。”

Project AirGig工作始于十年前，2016年9月，AT&T宣布该项目进入试验阶段。当时AT&T通信公司首席执行官John Donovan表示将力争在2020年前后商用，但AT&T在最新公告中表示没有设置时间表。

Project AirGig试验独立于该运营商在美国一些城市进行的毫米波固定–无线5G试验。