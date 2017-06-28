中国联通期待通过物联网寻求未来发展

中国联通加快推出窄带蜂窝物联网（NB-IoT），期待扩大物联网应用范围以推动未来收入增长，弥补可预期的移动流量收入增速放缓趋势。

在GSMA全球移动物联网峰会上，上海联通总经理沈洪波在发表主旨演讲时表示，上海移动客户增长潜力小，但移动流量的持续增长，推动了今年收入增加。从明年开始，预计这一增长率将会有所放缓。

“我们看到了上海客户增长的瓶颈，也发现流量产生的收益不再增加。物联网、融合业务以及内容相关的业务将带来更多收益。我们必须依靠物联网发展业务。”他说道。

沈洪波预测说，低功率、低速数据采集应用，如智能电表，将驱动物联网市场发展。联通估计，低功耗部分将有30亿个连接点，而高速部分却不到2亿。

“因此，我们首先寻求的是低功率、覆盖广的市场。这将是我们优先考虑的事情。”他补充说。

作为上海联通的母公司，中国联通选择了窄带蜂窝物联网，因在2016年，当中国联通决定发展LPWA技术时，窄带蜂窝物联网技术更加成熟。他补充说：“追随趋势总是安全的”，因为很多运营商都选择了在900MHz频段上发展窄带蜂窝物联网。

联通窄带蜂窝物联网从5月5日起实现了对上海的全覆盖。

除上海外，中国联通还在广州、深圳、福州开展了窄带蜂窝物联网建设，应用在智能停车、智能火灾传感器、智能电表服务上。