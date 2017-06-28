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中国联通期待通过物联网寻求未来发展

28 JUN 2017

中国联通加快推出窄带蜂窝物联网（NB-IoT），期待扩大物联网应用范围以推动未来收入增长，弥补可预期的移动流量收入增速放缓趋势。

在GSMA全球移动物联网峰会上，上海联通总经理沈洪波在发表主旨演讲时表示，上海移动客户增长潜力小，但移动流量的持续增长，推动了今年收入增加。从明年开始，预计这一增长率将会有所放缓。

“我们看到了上海客户增长的瓶颈，也发现流量产生的收益不再增加。物联网、融合业务以及内容相关的业务将带来更多收益。我们必须依靠物联网发展业务。”他说道。

沈洪波预测说，低功率、低速数据采集应用，如智能电表，将驱动物联网市场发展。联通估计，低功耗部分将有30亿个连接点，而高速部分却不到2亿。

“因此，我们首先寻求的是低功率、覆盖广的市场。这将是我们优先考虑的事情。”他补充说。

作为上海联通的母公司，中国联通选择了窄带蜂窝物联网，因在2016年，当中国联通决定发展LPWA技术时，窄带蜂窝物联网技术更加成熟。他补充说：“追随趋势总是安全的”，因为很多运营商都选择了在900MHz频段上发展窄带蜂窝物联网。

联通窄带蜂窝物联网从5月5日起实现了对上海的全覆盖。

除上海外，中国联通还在广州、深圳、福州开展了窄带蜂窝物联网建设，应用在智能停车、智能火灾传感器、智能电表服务上。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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