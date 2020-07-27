德国电信牵手爱立信部署5G RAN - Mobile World Live

在德国电信否认与爱立信竞争对手华为加强5G合作关系的数周后，德国电信与爱立信签署了合作协议，将在德国全境使用这家瑞典供应商的5G RAN和频谱共享解决方案。

德国电信在一份声明中表示，在爱立信成功的完成了其2G、3G和4G网络联合现代化后，德国电信选择了爱立信。德国电信将使用爱立信的无线电设备来进行5G RAN部署“以实现快速高效的全面铺开”。

建立的合作伙伴关系也会延伸到爱立信频谱共享解决方案的应用，使德国电信能够通过有效利用现有频谱，增强覆盖、性能和移动性，管理其网络中的4G和5G流量。

德国电信负责创新和技术的董事会成员Claudia Nemat（如图）表示，与爱立信的长期合作伙伴关系是共同保持5G领先地位的重大推动因素。

她表示，“在实现可靠和准时化现代化后，5G天线网络推出的门槛自然也水涨船高”。

华为冰封

在本月，德国电信此前驳斥了一篇声称德国电信与华为加强了5G网络供应商合作伙伴关系的报道，而德国电信与爱立信的签约即是在此之后。

德国电信在回应德国报纸Handelsblatt的一篇文章时指出，该运营商采取的是多供应商战略，但补充指出自2017年后就已经减少了与华为的业务往来。

对华为来说，德国仍然是一个机遇，德国并没有步其他国家的后尘加入到禁止华为参与5G部署的行列中，这些国家包括美国、澳大利亚以及最近的英国。

德国官方预计将于九月份最终出台该国5G网络的零备件供应规则。