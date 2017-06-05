高通及合作伙伴成立中国智能手机合资公司

高通成立了一家合资公司，将针对在中国设计和销售的中端智能手机专注于芯片组的设计、封装、测试、客户支持和销售等业务。

其他合作伙伴包括北京建广资产管理有限公司（JAC Capital）、大唐电信的子公司联芯科技有限公司（Leadcore Technology）和北京智路资产管理有限公司（Wise Road Capital）。合资公司名为瓴盛科技（贵州）有限公司（JLQ Technology）。

高通在一份声明中称，合资公司将高通的先进技术、规模和产品组合与联芯科技独有的研发能力以及在中国产业界的深厚资源结合在一起。

合资公司还将受益于建广资产在中国金融行业的良好关系，以及智路资本的全球金融、产业生态链资源。

建广资产总经理孙卫表示：“随着中国手机芯片消费占比的提高以及不断完善的智能手机生态链，合资公司将占据有利的市场地位以满足中国消费者不断增长的需求。”

高通公司中国区董事长孟樸表示：“30多年来，高通一直是移动领域领先的技术创新厂商，我们期望这家合资公司将开发满足中国4G智能手机生态系统需求的芯片组。”

瓴盛科技（贵州）有限公司（JLQ Technology）将注册在贵州省。相关合作事项须经有关部门批准，预计合资公司将于2017年晚些时候整合完毕。

研究公司Canalys 4月报告，2017年第一季度，中国智能手机销量扩大到1.14亿部，较2016年同期增长9%。