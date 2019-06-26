中国电信对5G“军备竞赛”发出警告

MWC19上海现场报道：中国电信科技委员会主任韦乐平痛心的指出，5G的部署速度受若干要素影响，但看起来最强的驱动因素是国内和国际的竞争，而非商业模型。

在华为合作伙伴会议上韦先生警告称，“我们不想搞所谓的军备竞赛来耗尽我们的资源。5G应该是一个经济发展的平台，国家间的竞争不应该成为5G发展的动机”。

驱动5G部署的其他要素还包括创新步伐、规范制定、手机价格和营收机遇。

在谈到如何从新服务获益这一最重要的因素时，韦先生表示，“很不幸，不仅中国的三大运营商，也包括世界上的其他运营商，数十年来一直在做着各种尝试，但大家仍在寻找一种能够成功的商业模型”。

他指出运营商的收益在下滑，但5G的部署却需要更高的投入。“我们面临的不匹配情况还在蔓延”。

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由于目前仅3GPP Release 15是成熟的，他指出目前运营商只能使用5G来增强对移动宽带的支持。

他还指出，如果没有价格合理的5G智能手机，5G网络发展的速度仍将会是缓慢的。“如果手机价格过高，就很难指望靠着终端用户来推动网络部署”。

他表示，中国电信将采用独立组网（SA）架构来实现5G超低延迟率带来的潜在价值。他还补充指出，“非独立组网架构不能帮助我们实现这一功能”。

他表示，中国电信很可能在2020年完成核心网和无线接入网到独立组网的迁移，这意味着非独立组网的生命周期将会非常短暂。

他指出5G的生态系统比4G更具包容性，运营商们非常期望与其他垂直行业合作，例如公共安全、汽车行业和智能制造。

“我们希望更多其他不同领域的投资者可以参与进来，大家共享5G带来的红利”。