 中国电信对5G“军备竞赛”发出警告 – Mobile World Live
English
中文
日本語
한국어
Español
Français
العربية
Latest
All
MWC19 – Barcelona
MWC19 – Shanghai
Event Keynotes
Show Daily
Apps
All
Analysis
Blogs
Focus
News
Videos
Asia
All
Analysis
Blogs
News
Videos
In Brief
Devices
All
Analysis
Blogs
News
Videos
Money
All
Analysis
Blogs
News
Videos
Blog
All
Justin Springham
Saleha Riaz
Chris Donkin
Steve Costello
Kavit Majithia
Joseph Waring
Michael Carroll
Diana Goovaerts
MWL TV
Live
All
Mobile Mix
Relive Mobile World Live TV 2019
Interviews
Keynotes
Features
Webinars
Insight
All
Partner
Hosted
Webinars
Reports
Infographics
Partner
Hosted
Broadcast
Partner
Video
e-Books
Language
English
中文
日本語
한국어
Español
Français
العربية
Home中文

中国电信对5G“军备竞赛”发出警告

26 JUN 2019

MWC19上海现场报道：中国电信科技委员会主任韦乐平痛心的指出，5G的部署速度受若干要素影响，但看起来最强的驱动因素是国内和国际的竞争，而非商业模型。
在华为合作伙伴会议上韦先生警告称，“我们不想搞所谓的军备竞赛来耗尽我们的资源。5G应该是一个经济发展的平台，国家间的竞争不应该成为5G发展的动机”。
驱动5G部署的其他要素还包括创新步伐、规范制定、手机价格和营收机遇。
在谈到如何从新服务获益这一最重要的因素时，韦先生表示，“很不幸，不仅中国的三大运营商，也包括世界上的其他运营商，数十年来一直在做着各种尝试，但大家仍在寻找一种能够成功的商业模型”。
他指出运营商的收益在下滑，但5G的部署却需要更高的投入。“我们面临的不匹配情况还在蔓延”。
eMBB聚焦
由于目前仅3GPP Release 15是成熟的，他指出目前运营商只能使用5G来增强对移动宽带的支持。
他还指出，如果没有价格合理的5G智能手机，5G网络发展的速度仍将会是缓慢的。“如果手机价格过高，就很难指望靠着终端用户来推动网络部署”。
他表示，中国电信将采用独立组网（SA）架构来实现5G超低延迟率带来的潜在价值。他还补充指出，“非独立组网架构不能帮助我们实现这一功能”。
他表示，中国电信很可能在2020年完成核心网和无线接入网到独立组网的迁移，这意味着非独立组网的生命周期将会非常短暂。
他指出5G的生态系统比4G更具包容性，运营商们非常期望与其他垂直行业合作，例如公共安全、汽车行业和智能制造。
“我们希望更多其他不同领域的投资者可以参与进来，大家共享5G带来的红利”。

Author

作者

以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

Read more

精彩视频

Mobile Mix: Valencia, Vodafone and visuals

Mobile Mix: Living in a 5G World

Mobile 360 Latin America: Event highlights

Follow Mobile World Live

Get Our Newsletter

About Us| Sales & sponsorship| Meet the team| Legal| Terms of use| Contact Us

© 2019 GSM Association. The GSMA, Mobile World Live, Mobile World Congress, and Mobile World Congress Shanghai terms and logos are trademarks of the GSM Association